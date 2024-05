Il Regno Unito, rappresentato da Olly Alexander, è stato l’unico artista dell’Eurovision a non ricevere punti dal pubblico. Il Paese ha ottenuto il 18esimo posto.

Eurovision, il Regno Unito non ha ricevuto punti dal pubblico: 18esimo posto

Il britannico Olly Alexander non ha convinto il pubblico dell’Eurovision durante la finale ed è stato l’unico artista a non ricevere punti dal pubblico. Così, con un totale di 46 punti, il Regno Unito ha concluso la competizione al 18esimo posto. Anche se il Regno Unito non ha ottenuto punti dal pubblico, a chiudere in fondo alla classifica è stata la Norvegia, che ha ottenuto solo 12 punti dalla giuria e 4 dal pubblico. Il pubblico ha assegnato oltre 300 punti a Ucraina, Israele e Croazia, consentendo ai Paesi di arrivare nella Top 5.

La classifica completa dell’Eurovision

La classifica completa dell’Eurovision Song Contest 2024 è la seguente: