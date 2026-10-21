Al Bano ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Romina Power. Il cantante ha rilasciato una versione diversa da quella che tutti conoscevano.

Al Bano Carrisi torna a parlare della fine del matrimonio con Romina Power e offre una versione diversa da quella spesso raccontata negli anni. Secondo il cantante, la loro relazione non sarebbe terminata dopo la scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel dicembre 1993, ma sarebbe già arrivata al capolinea due anni prima.

La rivelazione è contenuta in un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 22 ottobre, nella quale l’artista affronta anche le tensioni familiari e difende la decisione di ricostruirsi una vita accanto a Loredana Lecciso.

“Sono stanco di sentire dire che il nostro matrimonio è finito quando è scomparsa Ylenia, nel dicembre 1993. Non è vero.

Il nostro legame era già in crisi ed era finito due anni prima“, afferma Al Bano. Il cantante respinge inoltre le accuse di aver trascurato l’ex moglie durante il periodo più doloroso della loro vita: “Non ho trascurato la mia ex moglie nel momento del dolore. Sono stufo di bugie e non le merito“.

Le sue dichiarazioni arrivano dopo l’intervista delle figlie Cristel e Romina Jr a Verissimo, durante la quale le due donne hanno parlato delle tensioni con il padre, mostrando vicinanza alla madre.

“È stata Romina a lasciarmi”: la versione del cantante

Nell’intervista Al Bano chiarisce anche a chi attribuisce la decisione di interrompere il matrimonio. “È stata Romina che mi ha lasciato. Io da uomo del Sud avrei tenuto duro per sempre perché per me il matrimonio è sacro, non si può rompere“, racconta.

L’artista sostiene di aver cercato a lungo di salvare il rapporto, senza però riuscire a superare la distanza che si era creata tra loro. “Ma quando tua moglie non ti vuole più, fa le sue scelte, se ne va in America e vive la sua vita, che cosa puoi fare dopo anni che la aspetti e ti rompi la testa per capire se puoi aggiustare le cose?“, si domanda.

Resta, nelle sue parole, il rammarico per un chiarimento che avrebbe voluto ricevere direttamente da Romina. “Avrei tanto voluto che lei fosse trasparente: che venisse da me e mi dicesse in faccia ‘Non ti amo più, voglio rifarmi una vita‘. Invece…“, conclude, lasciando trasparire l’amarezza per come si è conclusa la loro storia.

Loredana Lecciso e il dolore per la scomparsa di Ylenia

Al Bano torna poi sulla relazione con Loredana Lecciso, difendendo la propria scelta di andare avanti dopo la separazione. “Quando ho incontrato Loredana ero solo da tanti anni. E difendo la mia volontà di rifarmi una vita“, dichiara, respingendo le ricostruzioni che, a suo giudizio, non restituiscono correttamente la successione degli eventi.

Il cantante lega questa decisione anche al dolore mai superato per la scomparsa di Ylenia, una ferita che continua a segnare profondamente la sua esistenza. “Non si smette di soffrire quando si perde una figlia, il dolore non dà tregua, ma io ho deciso che non mi sarei arreso, che sarei andato avanti lo stesso anche con quella pena dentro di me. Ho scelto di esistere lo stesso“.

Parole con cui Al Bano rivendica il diritto di ricostruire la propria vita senza dimenticare la figlia e senza accettare, secondo la sua versione, che la tragedia del 1993 venga indicata come la causa della fine del matrimonio con Romina Power.