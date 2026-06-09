Al Bano è tornato a parlare e stavolta con un messaggio legato alla sua attività professionale ed artistica, una dichiarazione che certamente darà molto dispiacere ai fans ma che è stata ampiamente motivata dal cantautore e che sarà caratterizzante per le sue successive esperienze live in tutta Europa, come aveva già pianificato da tempo.

I concerti all’estero non subiranno variazioni

Al Bano

ci ha tenuto a precisare che i concerti pianificati nell’ambito della propria tournee internazionale non subiranno alcuna variazione, in particolare perché essi rientrano nell’ambito di accordi commerciali stipulati nel 2025 e che non possono essere annullati.

Salve quindi le date di Austria e Polonia che vedranno il cantante esibirsi in compagnia della sua storica partner con cui ha condiviso una gran parte della propria vita e carriera.

Queste date estere vedranno anche la partecipazione di diverse guest star italiane che godono di rilevanza internazionale, tra questi anche Pupo, al momento altri nomi non sono stati volutamente svelati dallo stesso cantautore pugliese.

La fine del sodalizio artistico con Romina Power

Al Bano ha voluto annunciare in un’intervista che a breve terminerà il rapporto professionale con Romina Power.

Lo storico duo si scioglierà dopo decenni di collaborazione e innumerevoli successi che hanno avuto fama in Italia ed in Europa.

Il cantante ha spiegato che è giusto il momento di dirsi addio anche a livello lavorativo, ognuno prenderà la sua strada, come tutte le cose belle si deve arrivare ad un epilogo.

Al Bano ha partecipato a Domenica In di recente e a proposito dell’argomento ha liquidato velocemente la questione, non soffermandosi molto, come riporta il sito specializzato TVZap.it a dimostrazione che non vi è ulteriore bisogno di alimentare l’interesse mediatico, su una notizia che comunque ha fatto e farà parlare ancora molto.