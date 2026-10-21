"Mi hanno crocifisso", rapporto con i figli in mille pezzi: lo sfogo di Totti

Francesco Totti ha presentato il suo libro e ha parlato apertamente del suo rapporto con i figli, che ha subito una forte crepa dopo la separazione da Ilary Blasi.

Dietro l’immagine dell’ex campione abituato a conquistare gli stadi, ci sono anche fragilità, rimpianti e ferite familiari. Francesco Totti ha scelto di raccontare una parte delicata della propria vita attraverso le pagine dell’autobiografia Oltre, ripercorrendo gli avvenimenti che hanno segnato profondamente gli ultimi anni, dalla fine del matrimonio con Ilary Blasi alla perdita del padre.

Tra i temi affrontati, anche il rapporto con i figli Cristian, Chanel e Isabel, messo alla prova dai cambiamenti che hanno accompagnato la separazione.

Durante la presentazione del libro, avvenuta il 19 ottobre al Teatro Brancaccio, l’ex capitano della Roma ha parlato apertamente delle difficoltà vissute in famiglia. In prima fila erano presenti anche i tre figli, in un momento particolarmente significativo.

“Con loro il rapporto è stato altalenante. Spero che un giorno capiscano la verità su tutto“, ha raccontato Totti, lasciando trasparire il desiderio di recuperare la serenità perduta.

Totti dopo la separazione da Ilary Blasi: “Voglio tornare com’eravamo”

Nel ripercorrere il periodo successivo alla fine del matrimonio, Totti ha ricordato quanto sia stato difficile affrontare più eventi dolorosi contemporaneamente.

Oltre alla separazione, ha dovuto fare i conti con la morte del padre e con le conseguenze personali di una vicenda che ha avuto un’enorme risonanza pubblica.

“Non ho fatto nulla di male… mi hanno crocifisso, giustamente, per la separazione“, ha dichiarato, esprimendo il peso che questa fase ha avuto sulla sua vita. Al di là delle polemiche, però, il suo pensiero sembra rivolto soprattutto ai figli e alla possibilità di ricostruire con loro un rapporto più sereno.

“Voglio tornare com’eravamo. Lo voglio perché sono un papà che ha trasmesso valori e insegnamenti“, ha affermato l’ex calciatore. Un desiderio che si confronta con una nuova organizzazione familiare: Totti è legato a Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi ha sposato Bastian Muller. Cambiamenti che hanno inevitabilmente richiesto un periodo di adattamento anche ai tre ragazzi.

Il rapporto con Chanel e la speranza di recuperare il legame

Tra i passaggi più delicati dell’autobiografia, secondo quanto riportato da Fanpage, c’è quello dedicato a Chanel. Il rapporto tra padre e figlia avrebbe attraversato una fase particolarmente difficile, caratterizzata anche da mesi di silenzio. Nel libro, Totti ricorda la reazione della ragazza alla notizia della sua nuova relazione sentimentale, raccontando un momento segnato da rabbia e delusione.

Una situazione che, al di là delle versioni personali, mette in luce quanto possa essere complicato per i figli affrontare la fine del matrimonio dei genitori e abituarsi a equilibri completamente nuovi. Totti, dal canto suo, spera che Chanel possa comprendere i suoi sentimenti e riconoscere che l’affetto nei suoi confronti non è mai venuto meno.

“Spero che lei capisca tutto l’amore che ho per lei, anche dopo aver letto questo libro“, ha spiegato, ribadendo la volontà di ricucire il rapporto. L’ex capitano giallorosso non nasconde che il passato non possa essere cancellato, ma guarda alla possibilità di costruire un futuro diverso insieme ai figli.

“Tanto ormai è successo, non possiamo più tornare indietro. Dobbiamo capire che la vita ci riserverà tante altre cose belle e se sarò con loro sarà più facile farle“, ha concluso. Parole che raccontano la speranza di superare le incomprensioni e ritrovare, passo dopo passo, la vicinanza di Cristian, Chanel e Isabel.