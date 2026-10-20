Un abbraccio, tanta emozione e la vicinanza di un’amica in un momento delicato. Adriana Volpe è andata a trovare Antonella Elia in ospedale, dopo l’intervento chirurgico a cui la showgirl si è sottoposta in seguito alla scoperta di un tumore borderline. Un incontro carico di affetto, durante il quale le due si sono strette in un lungo abbraccio, visibilmente commosse.

Un gesto semplice, ma particolarmente significativo dopo le ore di apprensione legate alle condizioni di salute della Elia.

Antonella Elia dopo l’intervento: «È molto meglio di quanto ci si aspettasse»

Nei giorni scorsi Antonella Elia aveva raccontato ai suoi follower di essere ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico.

Dopo l’operazione, è stata lei stessa ad aggiornare il pubblico attraverso un video pubblicato sui social, spiegando che la formazione individuata era un tumore borderline e che si era resa necessaria l’asportazione delle tube e delle ovaie, mentre l’utero è stato preservato. «Comunicato ufficiale: tutto a posto», ha esordito, rassicurando chi era in apprensione per la sua salute.

Ancora provata dall’anestesia, ha poi aggiunto: «Non siate preoccupati, sono sopravvissuta. È molto meglio di quanto ci si aspettasse». La showgirl ha infine ringraziato chi le ha fatto sentire la propria vicinanza, sottolineando quanto l’affetto ricevuto sia stato importante in queste ore difficili. La visita di Adriana Volpe si inserisce proprio in questo clima di sostegno e partecipazione, con un abbraccio che testimonia la vicinanza delle persone care durante il percorso di recupero.

Adriana Volpe commossa in ospedale da Antonella Elia: l’abbraccio dopo l’intervento

A documentare il momento è stato un video di Pietro Delle Piane condiviso sui social, che mostra Adriana Volpe accanto ad Antonella Elia durante la degenza ospedaliera. Le due si sono lasciate andare a un abbraccio intenso, dando spazio all’emozione e alla felicità di potersi ritrovare dopo la paura degli ultimi giorni. La visita di Volpe arriva in una fase importante per la showgirl, che ha potuto contare sulla presenza e sull’affetto delle persone a lei vicine. Un incontro che va oltre le parole e che racconta il valore della solidarietà nei momenti in cui il sostegno di un’amica può fare la differenza.

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