Salvini sui magistrati: "Con microspie in ufficio quanto durerebbe la loro carriera?"

Durante un intervento a Torino, Matteo Salvini ha lanciato un affondo nei confronti dei magistrati, sollevando il quesito su quanto durerebbe la carriera di un magistrato se venissero scoperte microspie nei suoi uffici.

Difesa di Toti e posizione sulle dimissioni

Questa dichiarazione è arrivata in relazione all’indagine che coinvolge il presidente della Liguria, Giovanni Toti, attualmente indagato per corruzione. Salvini ha difeso Toti sostenendo che il governatore “fa bene a non dimettersi”. Il leader leghista ha espresso il concetto che non è sufficiente un’indagine per costringere qualcuno a dimettersi, sottolineando che sarebbe necessaria una condanna definitiva per giustificare tale passo.

Considerazioni su Giovanni Toti

Il vicepremier ha inoltre descritto Giovanni Toti come una persona perbene, riconoscendo i successi della Liguria in termini di crescita delle infrastrutture negli ultimi anni. Salvini ha manifestato fiducia nel fatto che le indagini potranno dimostrare la correttezza delle azioni di Toti.

Sostegno a Roberto Vannacci

Durante il firmacopie al Salone del libro, Salvini ha difeso il suo candidato alle Europee, il generale Roberto Vannacci, ritenendolo rappresentativo delle idee di molti italiani. Ha specificato di condividere alcune parti del libro di Vannacci e sottolineato che rappresenta un’opzione valida per molti elettori.

Risposta su Roberto Salis

Infine, Salvini ha risposto a una domanda riguardo a Roberto Salis, padre di Ilaria Salis, presente al Salone del libro. Ha dichiarato che lo saluterebbe e farebbe gli auguri per sua figlia, evidenziando il suo disinteresse nel desiderare il male di chiunque, anche se coinvolto in questioni legali.