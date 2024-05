Europee: programma Pd, 'impegno a non cercare accordi con Ecr e Id'

Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Gli obiettivi ambiziosi che ci poniamo e le sfide globali che l’Europa è chiamata a fronteggiare non possono essere raggiunti tramite compromessi al ribasso con una destra sempre più reazionaria, negazionista e antiscientifica. Per queste ragioni,...

Roma, 10 mag (Adnkronos) – "Gli obiettivi ambiziosi che ci poniamo e le sfide globali che l’Europa è chiamata a fronteggiare non possono essere raggiunti tramite compromessi al ribasso con una destra sempre più reazionaria, negazionista e antiscientifica. Per queste ragioni, insieme agli altri partiti della nostra famiglia politica, ci impegniamo a non sostenere o cercare nessun accordo con le forze rappresentate al Parlamento Europeo dai gruppi delle destre nazionaliste Ecr e Id". Lo prevede la bozza del programma del Pd per le Europee esaminato dalla Direzione del Pd.