Guterres: una invasione di terra a Rafah sarebbe intollerabile

Milano, 7 mag. (askanews) – “Un’invasione di terra a Rafah sarebbe intollerabile. Le conseguenze umanitarie sarebbero devastanti e avreebbe un impatto destabilizzante sull’intera regione. Ho fatto un appello molto forte a Israele e alla leadership di Hamas per tentare un ulteriore sforzo che consenta di realizzare un accordo che è assolutamente vitale.E’ un opportunita che non puo essere persa”. Lo ha affermato il Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres, incontrando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale ha rinnovato la “grande preoccupazione” per quanto sta avvenendo in queste ore in Medio Oriente.