Marica Pellegrinelli, lo scorso 29 aprile, ha partorito Ariela Wilhelmina, la prima figlia con il compagno William Djoko. La modella, mamma già di due bambini nati dalla storia con Eros Ramazzotti, è diventata mamma per la terza volta dopo aver sconfitto un tumore all’ovaio destro.

Le reazione di Eros e Aurora Ramazzotti

Con un post su Instagram, Marica Pellegrinelli ha annunciato, dopo qualche giorno, la nascita della bambina. Il post ha ricevuto tantissimi like, compresi quelli dell’ex marito Eros Ramazzotti, di Aurora Ramazzotti e anche di Dalila Gelsomino, la nuova compagna del cantante. Sono numerosi anche i commenti di auguri da parte di amici e colleghi Vip, tra cui Francesca Barra, Juliana Moreira, Beatrice Marchetti, Laura Pausini, Laura Chiatti, Alba Parietti, Cristina Parodi, e tanti altri.

Le parole di Marica Pellegrinelli

La modella ha annunciato la nascita della figlia con queste parole: “Eccoti qui! Finalmente con noi, ti abbiamo immaginata per tutti questi mesi ed hai superato ogni nostra aspettativa con la tua dolcezza e pazienza, ti amiamo già infinitamente e cercheremo di tutelarti il più possibile. Papà William ci sostiene in ogni mio passo, in ogni tuo passo ed è lui il nostro grazie più forte, con lui tutto è armonia. Abbiamo cercato d’informare i nostri cari in questi dieci giorni e speriamo di non aver escluso nessuno, se mai la buona notizia arrivasse con questo post, sappiate che è un post di amore e gioia da parte nostra , di Raffaela e Gabrio. Siamo pronti a questa vita insieme“.

