Chanel Totti ha festeggiato il suo 17esimo compleanno in compagnia del fratello e degli amici. Al party, però, mancava il fidanzato Cristian Babalus. La domanda sorge spontanea: c’è aria di crisi?

Chanel Totti: compleanno di 17 anni senza Cristian Babalus

Allo scoccare della mezzanotte del 13 maggio 2024, Chanel Totti ha festeggiato il suo 17esimo compleanno. In compagnia del fratello Cristian e della fidanzata Melissa Monti, la figlia di Ilary Blasi e del Capitano si è lasciata immortalare mentre soffia le candeline. Una strana assenza ha subito attirato l’attenzione dei fan: dov’è finito Cristian Babalus?

Chanel Totti e Cristian Babalus sono in crisi?

Alla festa di compleanno di Chanel Totti, un party tranquillo rispetto alle esagerazioni dei Vip, non c’è il fidanzato Cristian. La domanda, quindi, sorge spontanea: possibile che i due siano in crisi? In effetti, sono giorni che i due non si mostrano insieme. Al momento, però, non è dato sapere se la relazione è giunta al capolinea o meno.

Cristian Babalus non c’è, ma il messaggio di Totti non manca

“Auguri amore mio, buon compleanno“, ha scritto Francesco Totti a didascalia di una bellissima foto che lo ritrae in campo, con Chanel che era ancora una bambina. La 17enne, ovviamente, ha ricondiviso il post del padre e ha aggiunto: “Il mio grande amore! Ti amo“. Secondo alcuni fan, queste parole non fanno altro che confermare la crisi con Babalus.