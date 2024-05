Giorgio Manetti è tornato a far parlare di sé. Questa volta non c’entra nulla un suo presunto ritorno a Uomini e Donne, ma si parla di musica. L’ex cavaliere è diventato cantante e ha lanciato il singolo intitolato Rotola l’estate.

Giorgio Manetti diventa cantante: il video

Non è la prima volta che qualche personaggio di Uomini e Donne si butta a capofitto nel mondo della musica. Dopo Pinuccia Della Giovanna è la volta di Giorgio Manetti. L’ex cavaliere ed ex fidanzato di Gemma Galgani è diventato cantante e ha lanciato un singolo intitolato Rotola l’estate.

Giorgio Manetti in Rotola l’estate

Dopo aver pubblicato il singolo Respirando nel 2023, Giorgio Manetti torna con il brano Rotola l’estate. Anche questa volta canta insieme alla collega Giusy Mercuri. Non solo musica, la canzone ha anche un video clip che, ovviamente, vede come protagonista l’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Giorgio e Giusy: la canzone diventerà un tormentone?

Rotola l’estate di Giorgio Manetti e Giusy Mercuri è il classico brano da balera. Una canzone trash che difficilmente diventerà un tormentone. Insomma, un singolo che i due artisti – se così vogliamo chiamarli – hanno lanciato per divertirsi piuttosto che per avere successo come cantanti.