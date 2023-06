Home > Video > Giorgio Manetti: "Non perdete tempo a cercare l'amore vero" Giorgio Manetti: "Non perdete tempo a cercare l'amore vero"

"Io ho compiuto 67 anni, quando ero a Uomini e Donne ne avevo 59. I sentimenti, le pulsioni, sono diversi. È stato bello, ma per quanto riguarda l'amore non è così semplice. Ma si può vivere una bellissima storia con un'altra persona, non perdete tempo a cercare l'amore vero perché vi colpirà quando meno ve lo aspettate". Nel corso di una diretta social Giorgio Manetti ha deciso di dare consigli sull'amore.