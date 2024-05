Uomini e Donne, secondo singolo per l'ex dama Pinuccia: "Mi sono messa in gioco"

Uomini e Donne, secondo singolo per l'ex dama Pinuccia: "Mi sono messa in gioco"

Pinuccia, ex dama di Uomini e Donne, molto amata ma anche molto criticata, è diventata una cantante lontano dallo studio della trasmissione.

Uomini e Donne, la svolta dell’ex dama Pinuccia: “Il grande ritorno”

Pinuccia Della Giovanna è stata una dama di Uomini e Donne molto amata ma anche molto criticata, tanto da essere bruscamente cacciata dal dating show per via dei suoi comportamenti nei confronti del cavaliere Alessandro. Ha avuto un percorso turbolento nella trasmissione, concluso con l’invito di Maria De Filippi di abbandonare lo studio e andarsene.

Un anno fa aveva annunciato una grande svolta nella sua vita. “Si preannuncia il grande ritorno di Pinuccia Della Giovanna, celeberrima e sanguigna dama della nota trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi” era stato l’annuncio ufficiale sul web. Il suo ritorno in veste di cantante, con un singolo estivo che segnava la sua prima esperienza musicale.

Uomini e Donne, la svolta dell’ex dama Pinuccia: “Mi sono messa in gioco”

“Vi voglio bene da morire, grazie a tutti. Alla mia età mi sono messa in gioco perché mi piacciono troppo queste cose” sono state le parole di Pinuccia durante un’intervista. L’ex dama di Uomini e Donne è pronta per l’uscita del suo nuovo singolo e questa vita da cantante la rende felice. Ovviamente, ci sono alcuni fan che sperano ancora di vederla nel parterre di Uomini e Donne, ma visto come è uscita di scena sembra decisamente improbabile un suo ritorno in qualità di dama.