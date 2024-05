Belen, gli hater notano un dettaglio e piovono critiche: cosa c'è che non va a detta dei visionari?

Belen Rodriguez è stata sommersa di critiche da parte di alcuni hater che, come al solito, hanno notato un dettaglio inesistente. Che cosa hanno bollato come “bruttissimo” i leoni da tastiera?

Belen: gli hater notano un dettaglio e piovono critiche

Dopo essersi divertita all’addio al nubilato di Cecilia Rodriguez, Belen si è concessa qualche momento di spensieratezza con le amiche di sempre. La showgirl argentina ha condiviso su Instagram alcuni scatti, ma gli hater hanno notato un dettaglio e hanno dato il via alle critiche.

Belen: cosa hanno notato gli hater?

“Semplicemente grazie“, ha scritto Belen a didascalia di una serie di scatti che la immortalano con i suoi affetti più cari. Nelle immagini, è bene sottolinearlo, non c’è nulla di grave, ma i leoni da tastiera hanno un super potere: vedono anche ciò che non esiste. In questo caso si tratta dei piedi della Rodriguez, a detta dei visionari con calli sul tallone.

Le critiche degli hater a Belen

Tra i commenti degli hater al post di Belen si legge: “Oh mamma che piedi bruttissimi i calli nei talloni…“, oppure “Piedi trascurati… se si allarga la foto si nota la trascuratezza…. ma poi vuoi dirci grazie con i piedi? Muah“.