Negli ultimi giorni si fa un gran parlare di Fedez e della nuova fiamma Garance Authié. Il commento di Selvaggia Lucarelli, neanche a dirlo, non poteva mancare.

Fedez e la modella francese Garance Authié sono stati pizzicati mano nella mano a Montecarlo, nel paddock del Gran Premio di Formula1. La paparazzata ha fatto il giro dei social, attirando anche l’attenzione di Selvaggia Lucarelli. Il commento della giornalista, come al solito, è lapidario.

Selvaggia Lucarelli ha tuonato:

“Ormai non serve che ve lo dica: quando c’è un problema reputazionale, la soluzione (per il solito) è spostare l’attenzione e finire sui giornali per altro (beneficienza o gossip, che importa). Ed è qui che andrebbe ignorato. E invece”.

Selvaggia Lucarelli: Fedez usa Garance per spostare l’attenzione

In sostanza, Selvaggia Lucarelli sostiene che Fedez si sia fatto pizzicare in compagnia di Garance soltanto per spostare l’attenzione sul gossip. In questo modo, il rapper allontanerebbe i riflettori dalla presunta rissa con Cristiano Iovino. A detta della giornalista, l’errore viene fatto soprattutto dalla stampa che, invece di ignorarlo, lo asseconda. Un piano machiavellico, da entrambe le parti.