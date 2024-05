Omicidio Senago: mamma, 'è il giorno di Giulia, parlate di lei'

Milano, 29 mag. (Adnkronos) - "Oggi è il giorno di Giulia, parlate di Giulia". Con queste parole Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano lascia l'aula della corte d'Assise di Milano dove è ancora in corso, da ore, l'interrogatori di Alessandro Impagnatiell...

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – "Oggi è il giorno di Giulia, parlate di Giulia". Con queste parole Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano lascia l'aula della corte d'Assise di Milano dove è ancora in corso, da ore, l'interrogatori di Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio di un anno fa. La donna, insieme ai parenti, è uscita per raggiungere la stazione e tornare in provincia di Napoli, dove vive la famiglia Tramontano.