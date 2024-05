Giorgia Soleri fan degli assorbenti per ascelle: "Sono la svolta"

Giorgia Soleri fan degli assorbenti per ascelle: è la sua best scoperta del 2024.

Qual è la migliore scoperta del 2024? Giorgia Soleri non ha alcun dubbio: gli assorbenti per le ascelle. L’ex fidanzata di Damiano David dei Maneskin non ne può più fare a meno.

Giorgia Soleri scopre gli assorbenti per ascelle

Tramite il suo profilo Instagram, Giorgia Soleri ha confessato che non può più vivere senza gli assorbenti per le ascelle. L’attivista li ha scoperti nel 2024 e adesso non può più farne a meno. A quanto pare, il ‘pelo’ è stato sdoganato, ma l’ascella ‘pezzata’ è ancora tabù.

Le parole di Giorgia Soleri

A didascalia di alcune foto che la immortalano con un vestito lungo tra il grigio e il petrolio con tanto di spacco profondo, Giorgia Soleri ha scritto:

“Posso sembrare perfettamente a mio agio ma il segreto dietro a queste foto sono gli assorbenti da ascelle… raga, best scoperta 2024″.

La reazione dei fan agli assorbenti per le ascelle

I fan si sono detti entusiasti quanto Giorgia per gli assorbenti ascellari. Tra i commenti si legge: “Li uso anche io, sono spaziali!“, oppure “Dove si comprano? Corro subito“, o ancora “Mi hai sbloccato un ricordo, perché in realtà una volta si usavano… tipo negli anni Novanta… io li ricordo! Pensavo non li facessero più!“.