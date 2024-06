Quali sono i segni più fortunati della settimana? Scopriamo insieme cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale, dal 17 al 23 giugno 2024.

L’Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2024: i segni più fortunati

Le previsioni dell’oroscopo di questa settimana incoronano Cancro, Toro e Gemelli come segni più fortunati della settimana. Nelle ultime posizioni, invece, troviamo Bilancia, Capricorno e Ariete. Scopriamo tutte le previsioni per ogni segno zodiacale:

Ariete: sarà una settimana in cui vi sentirete un po’ confusi e in bilico, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Cercate di circondarvi di persone che vi fanno stare meglio e rimandate i confronti a quando sarete più fortunati e meno stressati;

Toro: sarete molto fortunati e ci saranno delle belle sorprese durante la settimana. Riuscirete a mettervi in gioco e a scoprire dei lati nuovi di voi stessi che sicuramente vi piaceranno;

Gemelli: sarete travolti da un’ondata emotiva che porterà all’apice tutte le vostre emozioni più profonde. Sentimenti e legami saranno al primo posto per voi e ne sarete davvero molto orgogliosi. In fondo, provate sempre tutto in modo molto forte e ne siete felici;

Cancro: godetevi questa settimana piena di fortuna e molto positiva, con tante belle sorprese e momenti in cui vi divertirete e vi sentirete felici. Ci saranno tante occasioni per sorridere;

Leone: nonostante la vostra solita voglia di primeggiare, sarete decisamente insicuri durante questa settimana. Cercate di ritrovare la vostra voglia di fare e il vostro istinto da leader;

Vergine: sarete dolci, premurosi e molto sensibili, ma anche pieni di voglia di leggerezza e di iniziare la vostra estate con i capelli al vento e il sole sulla pelle. Siete riusciti a mettere da parte l’insoddisfazione degli ultimi giorni e siete pronti a divertirvi;

Bilancia: non sarete particolarmente fortunati, ma se punterete tutto sui sentimenti riuscirete a passare una settimana soddisfacente. Prestate molta attenzione all’amore, perché potreste non essere abbastanza appagati;

Scorpione: di solito non avete il minimo pudore, ma questa settimana sarete particolarmente timidi. Sarete molto romantici e pieni di dolcezza, cosa non particolarmente da voi, ma che potrebbe stupirvi in modo molto positivo;

Sagittario: sarete completamente felici nella vostra routine, che riesce sempre a farvi sentire sicuri e tranquilli. L’amore andrà a gonfie vele, così come l’amicizia. Sarà davvero una settimana positiva;

Capricorno: sarete decisamente bruschi e poco controllati questa settimana, tanto da rischiare di allontanare le persone. Non sembrate neanche voi, probabilmente il cambio di stagione non sarà dalla vostra parte, così come la fortuna. Non tirate troppo la corda;

Acquario: sarete decisamente nervosi durante questa settimana e dovrete lavorare sodo per evitare di scontrarvi con gli altri. Cercate di trattenervi e di non perdere completamente il controllo di voi stessi e delle vostre azioni;

Pesci: negli ultimi giorni qualcosa è andato storto, ma voi ormai siete dei veri saggi, che sanno sempre mettersi in moto per far si di non perdere la voglia di fare anche nelle situazioni peggiori. Sarete molto consapevoli di voi stessi e delle vostre capacità di cambiare ciò che non vi piace e sentirvi meglio.