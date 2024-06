Il caldo sembrerebbe essere arrivato nella maggior parte delle regioni d’Italia, si avvicina l’estate all’insegna del relax, ma cosa dobbiamo aspettarci dall’oroscopo nella settimana dal 10 al 16 giugno 2024? Vediamo quali saranno i segni più fortunati dello zodiaco.

I segni fortunati della settimana

In questa settimana si assisterà ad una rimonta dei segni di terra, poiché Marte passa nel segno zodiacale del Toro.

Giorni sereni per il Toro che inaugura una settimana colpa di energia per intraprendere cambiamenti nella propria vita: settimana tranquilla nel lavoro e potrebbero esserci positive novità in arrivo.

Giorni positivi anche per la Vergine che vivrà grande energia e vitalità tra mercoledì e venerdì, sia in amore che nel lavoro.

I nati sotto il segno dell’Ariete vivranno un buon inizio settimana con l’appoggio della Luna, del Sole, di Giove, Venere e Mercurio. Lunedì e martedì saranno due giornate positive: momento ideale per trovare la pace familiare, evitando che il rancore si accumuli e ottimo momento per comunicare con il partner e pianificare progetti. A differenza, invece del prossimo sabato e domenica, dove potranno verificarsi delle tensione, causate da possibili contrattempi.

Dopo una settimana all’insegna della sfortuna, si risollevano anche i nati sotto il segno dei Gemelli: lunedì e martedì potrebbero essere ottimi per l’amore, a differenza dei giorni di metà settimana, con qualche tensione in più a causa della luna in opposizione.

L’oroscopo per gli altri segni zodiacali

Il Cancro vivrà momenti di solitudine e insicurezza, soprattutto nel weekend, la stanchezza si farà sentire.

Contraddizione interiore anche per il Leone: una settimana vissuta tra emozioni positive e forti momenti di irritabilità. Stessa cosa per lo Scorpione, una settimana caratterizzata da lunghe giornate particolarmente nervose.

La Bilancia vivrà una settimana nella quale farà i conti con conferme e risposte, soprattutto in ambito lavorativo.

Momenti di difficoltà anche per il Sagittario: l’inizio della settimana sarà positivo, ma già a metà settimana, le cose cambieranno, la Luna contraria creerà momenti di caos; un segno non nella sua forma migliore.

Complicazioni anche per l’Acquario, famiglia e convivenza potrebbero creare tensioni: giorni che richiedono massima prudenza con l’opposizione della Luna. Stesse preoccupazioni anche per i Pesci, impazienza e ira in questa prossima settimana, fondamentale decidere di prendersi un momenti di pausa.

Sollievo e leggerezza per il Capricorno, discussioni risolte in ambito familiare e settimana tranquilla per valutare investimenti futuri.