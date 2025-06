Oroscopo della Maturità 2025: cosa riservano le stelle per i maturandi?

Ci siamo, è la settimana della Maturità 2025: martedì 18 giugno al via la prima prova, con oltre 500mila studenti che affronteranno uno dei momenti più importanti della propria giovane vita. E le stelle? Scopriamo insieme l’oroscopo della Maturità, cosa riservano le stelle per il vostro esame? Quali saranno i segni più fortunati?

Il 18 giugno cominceranno ufficialmente gli esami di Maturità 2025 con la prima prova di italiano. Una tappa importante della vita, un momento che resterà impresso nella memoria per sempre. Vediamo un pò di vedere quali saranno, secondo le stelle, i segni più fortunati durante l’esame: Leone, Sagittario e Acquario.

Scopriamo insieme l’oroscopo del maturando 2025:

Ariete: la creatività sarà alle stelle e questo vi favorirà soprattutto durante la prima prova, vedrete che le parole fluiranno come un fiume. Attenzione però ai dettagli, rileggete molto bene onde evitare refusi.

Toro: la lentezza vi contraddistingue ma, in questo caso, farà sì che riuscirete a non commettere errori, la fretta, infatti, durante gli esami può portare a risultati deludenti. Prendetevi quindi tutto il tempo che vi è concesso e vedrete che andrà tutto benissimo.

Gemelli: un imprevisto potrebbe mandarvi un attimo in confusione ma, state tranquilli, alla fine ne uscirete vincitori. Sarà per voi una prova importante per sperimentare la resilienza e scoprivi molto più forti di quanto pensavate di essere.

Cancro: lo so, l’ansia sarà alle stelle. Insomma, se non siete ansiosi voi chi può esserlo? Vi sembrerà che le parole non escano, vi sembrerà di non riuscire a scrivere due parole sensate di seguito ma, ricordate, è solo insicurezza. Fate un bel respiro e tirate fuori il “leone” che è in voi, che andrà tutto alla grande.

Leone: brillantezza e sicurezza vi accompagneranno per questi esami, metteteci anche una buona dose di fortuna e il gioco è fatto. Occhio però alla troppa sicurezza, rileggete sempre bene tutto!

Vergine: attenzione alla vostra ossessiva ricerca della perfezione perché rischiate, soprattutto nella prima prova, di non fare uscire l’essenza, di scrivere un tema troppo impersonale. Quindi, non scrivete solo con la testa, ma anche col cuore!

Bilancia: all’inizio potreste essere presi dal panico, quale traccia scelgo? E se sbaglio? Le stelle vi invitano a far affidamento all’istinto, non pensate troppo, la traccia che subito, appena letta, vi comunica qualcosa, beh… sceglietela. Niente dubbi, niente ripensamenti.

Scorpione: da buon segno d’Acqua, l’emotività si farà sentire, il cuore batterà fortissimo, le gambe tremeranno eccetera. Fate un bel respiro, ricordatevi chi siete, tutte le sfide che avete affrontato fin qui. Date un calcio alla paura e prendetevi con grinta questa Maturità!

Sagittario: le stelle sono con voi, la fortuna sarà dalla vostra parte, vi sembrerà di avere tutte le risposte pronte. Attenzione solamente alla vostra tendenza a distrarvi, potrebbe farvi commettere errori e sbagliare risposte che in realtà sapete.

Capricorno: avete studiato tanto per questo esame quindi non dovete farvi scoraggiare se all’inizio vi sembrerà di non sapere nulla, se ogni traccia della prima prova vi sembrerà difficile. Non è così, è solo una vostra impressione, ricordatelo.

Acquario: immaginazione e creatività saranno alle stelle, ciò vi aiuterà soprattutto per la prima prova. Cercate quindi di approfittarne nel migliore dei modi! E rileggete sempre almeno due volte!