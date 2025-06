Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025 sono Ariete, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Sagittario.

Ariete: ottima settimana in vista, soprattutto in amore! Chi è in coppia infatti vivrà momenti magici all’insegna della passione e del romanticismo. Sul lavoro settimana nella norma.

Toro: settimana a due facce, in amore la relazione procede bene, ma sul lavoro sarà una settimana piena di ostacoli e imprevisti. Il nervosismo poi non vi aiuterà a performare come al solito.

Gemelli: in amore grazie a Venere sarà una super settimana, chi è single potrebbe incontrare qualcuno di davvero speciale! Sul lavoro la stanchezza si farà sentire e il caldo afoso non aiuterà.

Cancro: l’estate è la vostra stagione e questa sarà una settimana senza dubbio positiva, anche se il meglio deve ancora venire. Un pò di stanchezza sul lavoro ci sarà, ma nulla che non vi consentirà di svolgere al meglio i vostri compiti.

Leone: non sarà una settimana da ricordare, imprevisti e difficoltà saranno all’ordine del giorno sul lavoro, così come litigi e discussioni nella coppia. Avete proprio bisogno di una vacanza.

Vergine: settimana positiva sul lavoro, le soddisfazioni infatti non mancheranno. In ambito sentimentale invece non è un periodo fortunato per i single, cercate di concentrarvi sul vostro benessere.

Bilancia: che bella settimana vi aspetta! In amore la passione sarà alle stelle, è tempo inoltre di fare progetti di coppia a lungo termine! Sul lavoro tutto nella norma, sarà una settimana serena.

Scorpione: settimana no in amore, non è proprio il periodo giusto per iniziare una nuova relazione né per fare progetti di coppia. Sul lavoro invece grandi opportunità in arrivo!

Sagittario: stanchezza e nervosismo vi terranno compagnia per tutta la settimana, cercate di riposarvi ogni volta che avete un pò di tempo libero, al fine di affrontare al meglio le prossime settimane.

Capricorno: il caldo vi rende nervosi e con poca voglia di fare ma, nonostante ciò, le stelle sono con voi questa settimana, e vi regaleranno sorprese inaspettate, specialmente in ambito lavorativo.

Acquario: settimana super fortunata e super positiva! In amore è tempo di dichiararvi, le stelle sono con voi. Sul lavoro invece grandi opportunità in vista, specialmente per chi è in cerca di occupazione.