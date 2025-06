Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dal 23 al 29 giugno 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana che va dal 23 al 29 giugno 2025 sono Toro, Cancro e Bilancia, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Acquario.

Ecco l’oroscopo della settimana dal 23 al 29 giugno 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: ottima settimana lavorativamente parlando, tanto che alcuni di voi avranno un’opportunità lavorativa da non lasciarsi scappare. In amore continua il periodo no, meglio concentrarsi su se stessi.

Toro: super settimana in vista! Sul lavoro le cose non potrebbero andare meglio, ma anche nella vita di coppia. Anzi, alcuni di voi, saranno finalmente pronti per il grande passo!

Gemelli: settimana no per quanto riguarda l’amore, litigi e discussioni saranno infatti all’ordine del giorno, soprattutto a causa di incomprensioni. Sul lavoro un pò meglio, ma sarà una settimana in salita.

Cancro: continua il periodo magico, le stelle sono con voi e vi aiuteranno in ogni ambito. Sul lavoro le soddisfazioni non tarderanno, e in amore… grandi opportunità per i single!

Leone: settimana a due facce, se sul lavoro le cose procederanno abbastanza bene, non si può dire lo stesso in amore. Ci sarà molta tensione con il partner, soprattutto a causa di una visione diversa della vita.

Vergine: in amore tutto procede a gonfie vele, la vostra relazione non potrebbe andare meglio. Sul lavoro invece imprevisti e difficoltà saranno all’ordine del giorno questa settimana.

Bilancia: che bella settimana per voi! Romanticismo e passione saranno super protagonisti, e anche sul lavoro le soddisfazioni personali non mancheranno. Promozione in vista?

Scorpione: non sarà una settimana da ricordare, sul lavoro gli imprevisti saranno infatti all’ordine del giorno, anche in amore le cose non andranno meglio. Consigliate pratiche quali yoga e meditazione.

Sagittario: chi sta cercando lavoro questa settimana riceverà una chiamata inaspettata! In amore invece qualche malumore di troppo con il partner, a causa della troppa gelosia.

Capricorno: settimana fortunata per single, che potrebbero conoscere una persona in grado di far battere loro forte il cuore dopo tanto tempo. Sul lavoro occhio a qualche discussione di troppo con i colleghi.

Acquario: settimana difficile, in amore le cose non vanno, tanto che alcuni di voi metteranno in dubbio la relazione. Sul lavoro va un pò meglio, ma non mancheranno gli imprevisti.