Il weekend del 31 maggio 1 giugno è alle porte iniziamo ad entrarvi con un’analisi dell’oroscopo per queste due giornate di pausa dalla routine lavorativa. I segni che lo vivranno serenamente e quelli che avranno maggiori problemi e che quindi vireranno totalmente verso la nuova settimana che inizierà di martedì.

Oroscopo weekend: dall’Ariete alla Vergine

Iniziamo quest’analisi dei segni zodiacali partendo dal segno dell’Ariete che seppur focalizzato sull’aspetto serio della vita deve lasciarsi andare e divertirsi in questo fine settimana, sfogando tutta l’energia a sua disposizione.

Per il segno del Toro è bene dedicarsi allo sport nel fine settimana e godersi la libertà se si è in grado di averla, anche se il vostro istinto di conciliazione riuscirà a farvi uscire da una brutta situazione.

Per i Gemelli in amore serve dolcezza, mentre con gli amici sono importanti ascolto e disponibilità. Il fine settimana sarà terreno fertile per trovare relax e serenità.

Il Cancro scoprirà novità su una persona cara, aumentando la capacità di entrare in un contatto intimo. Incontri insoliti sono favoriti quindi è consigliabile gettarsi senza paura.

Il segno del Leone avrà un weekend dove l’ozio sarà padrone, consigliabile andare all’avventura, stare lontano da casa vi permetterà di staccare totalmente dalla routine.

Per il segno della Vergine questo weekend sarà utile per tirar via le maschere e mostrarsi senza alcun timore. Tuttavia bisognerà lavorare sulla propria immagine al fine di mantenere la fiducia altrui.

Dalla Bilancia ai Pesci

Per la Bilancia si iniziano a vedere gli sforzi legati all’alimentazione e ci si sente in ottima forma. Il weekend sarà focalizzato nell’offrire supporto ai propri cari.

Il segno dello Scorpione vive un fine settimana pieno di ostacoli, sia sul lavoro che nelle relazioni amicali o amorevoli, l’arma in più è riuscire a non arrabbiarsi.

Per il segno del Sagittario il weekend è positivo dove grazie alla positività interiore ed esteriore oltre che alla canalizzazione della forza riusciranno a sistemare molte cosa in sospeso.

Il segno del Capricorno vede il fine settimana come periodo ideale per espandere le proprie capacità relazionali quindi spazio alla fantasia ed al buon umore!

Per il segno dell’Acquario si arriva al weekend scarichi di energia per mancanza di sonno ma il fine settimana sarà speso a risolvere questioni che hanno causato dell’astio con altre persone.

Il segno dei Pesci avrà un weekend dove regna il senso dell’umorismo anche se può essere la base per intraprendere un cambiamento importante come una dieta ed anche di dormire qualche ora in più.