Toro : il divertimento sarà al centro di questi due giorni, gli amici di sempre vi aspettano per trascorrere una domenica insieme. Attenzione solamente a un pò di nervosismo sabato in serata.

Gemelli : per chi è in coppia sarà un fine settimana importantissimo, alcuni di voi infatti faranno, o riceveranno, la fatidica proposta di matrimonio! Sarà anche un weekend molto fortunato.

Scorpione: weekend a due facce, in amore le cose non vanno benissimo, anche questo fine settimana le tensioni si sentiranno. Ottime notizie invece per chi lavora questi due giorni, grandi soddisfazioni in arrivo.