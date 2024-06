Il secondo weekend di giugno è iniziato e, anche grazie al grande caldo che finalmente è arrivato in Italia, tante persone si possono concedere un weekend di relax con una gita fuori porta. Ma le stelle non si sono schierate dalla parte di tutti: alcuni segni zodiacali non potranno liberarsi facilmente dai problemi della settimana lavorativa.

L’oroscopo dell’8 e 9 giugno 2024

Ariete, In generale, le stelle sono dalla tua parte. In amore, le relazioni procedono bene e il feeling con il partner è ai massimi. Chi è solo, potrebbe approfittare id questi giorni per fare un incontro speciale.

Leone, In questi giorni l’amore torna protagonista. Ecco perché non dovresti rimanere in casa, ma approfittare per uscire e fare nuove conoscenze. A breve avrai nuovi successi sul lavoro, ma anche negli studi.

Sagittario, Non si sa cosa sta succedendo, ma in questo periodo sei ricco di energie. Hai la necessità, al lavoro, di staccare la spina. Approfitta, invece, del momento positivo, per fiondarti in una nuova situazione sentimentale.

Toro, Se ci sono stati degli attriti con la persona del cuore, prima di perdere le staffe prova ad ascoltarla. Se non hai nessuno ad accompagnarti, dovresti aprirti a nuove conoscenze.

Vergine, Questo è un periodo che si può definire di confusione, perché, in amore, alcuni comportamenti del partner non ti piacciono. Ma hai bisogno del tempo per capire come affrontare un discorso importante.

Capricorno, In generale, adesso sei felice. Non rimandare. Questa è la parola chiave che darà una svolta alla seconda parte dell’anno sotto tutti i punti di vista.

Gemelli, In questi giorni potresti incontrare una persona speciale e totalmente diversa dalle persone che sei abituato a frequentare. Se hai già una relazione, invece, organizza una gita fuori porta da fare insieme alla dolce metà.

Bilancia, Anche per te l’amore torna protagonista. A breve, tieni gi occhi aperti, percé potresti prendere una bella cotta. Sul lavoro, invece, sei un po’ distratto, non restare con la testa fra le nuvole.

Acquario, In questo weekend potrebbero esserci dei ritorni di fiamma. La luna in Cancro stuzzica la malinconia e mette in subbuglio i sentimenti. Prenditi del momento per pensare a ciò che provi realmente.

Cancro, La stanchezza ti perseguita. Sul lavoro ti sei impegnato molto e senti venire meno le energie. Prenditi questo weekend per riposare e staccare la spina.

Scorpione, Nella tua vita, al momento, sembrano non ci sono ostacoli e la vostra relazione è ricca di passione. Sul lavoro sei soddisfatto delle ultime novità e ti stai impegnando per farti notare.

Pesci, Sappiamo come sei: romantico e sognatore. In questo momento tutto va a gonfie vele anche al lavoro.