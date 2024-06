L’oroscopo della settimana, da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2024 sarà senza particolari colpi di scena: con l’arrivo delle giornate estive vediamo quali sono i segni più fortunati dello zodiaco.

I segni più fortunati

Tra i segni fortunati in questa settimana troviamo i Pesci: spinti da Mercurio che dal segno del Toro è pieno di energia e creatività. In questa settimana e nelle prossime, i Pesci otterranno grandi risultati in ambito professionale, all’interno di un contesto nel quale potranno esprimere al meglio il loro lato artistico e creativo, grazie al loto metodo invincibile.

Sulla scia fortunata dei Pesci ci sono anche i nati sotto il segno del Capricorno, Vergine e Toro.

Per il Capricorno buone notizie in ambito lavorativo: si presenterà una novità in questo campo, che se colta potrà portare entrate economiche molto interessanti. Stessa situazione per i nati sotto il segno della Vergine e del Toro. Questi segni si troveranno a prendere una decisione importante senza esitazione, questa porterà a nuove relazioni e ad obiettivi molto ambiziosi. Saranno in grado di riprendere in mano le proprie faccende professionali attraverso professionalità e responsabilità, con entrate economiche all’altezza della loro preparazione.

I segni zodiacali meno fortunati

Al primo posto c’è il Sagittario, che dal punto di vista delle finanze sarà uno dei segni meno fortunati in assoluto, con Giove e Venere in opposizione, infatti, conviene non agire d’azzardo.

Periodo sfortunato anche per i Gemelli, che pagheranno la loro incostanza. Inoltre, le relazioni nate nel mese di maggio proseguono attraverso un percorso non del tutto facile.

L’oroscopo per gli altri segni

Per l’Ariete sarà una settimana ricca di cambiamenti sia in amore che in ambito lavorativo.

I nati sotto il segno del Cancro vivranno momenti di forte stress in questa settimana, ma tutto cambierà con l’arrivo del weekend, serenità all’orizzonte. Stessa situazione anche per la Bilancia, è prevista una settimana di forte nervosismo, con emozioni contrastanti. Giorni intensi sia in amore che in ambito lavorativo anche per il Capricorno, che viene da un weekend molto logorante.

Differente, invece, la settimana del Leone, Scorpione e Acquario: le giornate saranno segnate da vitalità e positività, fondamentali per portare avanti le proprie sfide e concretizzare progetti lavorativi molto importanti.