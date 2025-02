Scopriamo insieme l‘oroscopo di marzo 2025 per ogni segno zodiacale.

Vediamo insieme cosa riservano le stelle per il mese di marzo 2025. Ecco le previsioni astrologiche per ogni segno zodiacale:

Ariete: sarà un mese a due facce, molto positivo per quanto riguarda l’amore, soprattutto chi è in coppia vedrà consolidarsi ancora di più la propria relazione, ma anche i single avranno occasione di conoscere gente nuova. Un pò sottotono invece il lavoro, soprattutto per colpa di Marte che vi renderà molto nervosi e rischierà di farvi performare male.

Toro: mese così così, anche se Marte e Urano sono con voi, sarete spesso di cattivo umore e ciò potrebbe portare a problemi sia sul lavoro sia nelle relazione. Il consiglio è di passare diverso tempo a contatto con la natura, in modo da ritrovare la calma interiore e il buonumore.

Gemelli: che bel mese si prospetta! In amore le cose andranno a gonfie vele, molti di voi si sentiranno anche pronti per fare il grande passo. Anche i single avranno occasione di incontrare finalmente qualcuno in grado di far battere loro forte il cuore. Sul lavoro mese molto positivo, ricco di soddisfazioni personali.

Cancro: il 2025 è iniziato un pò sottotono, troppe volte vi è sembrato che il mondo ce l’avesse con voi, troppe volte vi siete sentiti tristi e giù di morale. Le cose però stanno piano piano cambiando, e dalla primavera comincerà per voi un periodo ricco di cose belle, sia in amore sia sul lavoro.

Leone: Venere e Mercurio sono con voi e vi regaleranno un mese davvero super, da ogni punto di vista. Chi è in cerca di occupazione ha grosse opportunità di essere chiamato per un colloquio, magari proprio per il lavoro dei sogni! In amore passione e romanticismo saranno super protagonisti tutto il mese.

Vergine: un mese con qualche imprevisto e difficoltà di troppo, ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio, a patto che lo affrontiate con lo spirito giusto. In amore occhio alla troppa gelosia che potrebbe dare il via a discussioni accese, tanto da mettere in dubbio la relazione.

Bilancia: sarà un mese di alti e bassi, Marte sfavorevole vi renderà parecchio nervosi e ciò potrebbe ripercuotersi soprattutto sulla vostra vita sentimentale. Cercate quindi di non scaricare tutto il vostro nervosismo sul vostro partner, consigliatissime pratiche quali lo yoga e la meditazione. Sul lavoro mese piuttosto tranquillo.

Scorpione: sarà un mese dove vi sentirete pieni di energia e di voglia di fare. Se avete un progetto chiuso nel cassetto beh, è questo il momento per tirarlo fuori e provare a realizzarlo, le stelle infatti sono con voi! In amore mese poco fortunato, soprattutto per i single, meglio concentrarvi sulla cura di voi stessi.

Sagittario: mese così così, alcuni di voi dovranno prendere decisioni molto importanti in amore, dovranno capire se la relazione è giunta al termine o se invece c’è ancora qualcosa da salvare. Sul lavoro le cose procedono meglio, anche se non mancheranno gli imprevisti.

Capricorno: mese molto positivo in vista! Avete voglia di novità, di iniziare qualcosa di nuovo, che sia il praticare un nuovo sport, il partire per un’avventura, o il mettersi in gioco là dove pensavate di non riuscire. Quel che è certo è questo mese è tutto vostro, approfittatene!

Acquario: mese positivo per quanto riguarda il lavoro, un pò meno per quanto concerne l’amore. Litigi e discussioni potrebbero infatti essere all’ordine del giorno, cercate di non prendervela con il partner per ogni piccola cosa.