I segni zodiacali fortunati del 2025

Con l’arrivo del nuovo anno, molti si rivolgono all’astrologia per scoprire cosa riserverà il futuro. Durante l’ultima puntata di Domenica In, l’astrologo Paolo Fox ha svelato i segni zodiacali che si distingueranno per fortuna nel 2025. Tra questi, i Gemelli spiccano in particolare, soprattutto in ambito amoroso, dove hanno ricevuto un punteggio di cinque stelle. Questo ha suscitato l’interesse di Sonia Bruganelli, presente in studio, che ha subito chiesto se ci fosse la possibilità di un nuovo matrimonio per il suo ex marito, Paolo Bonolis, anch’egli del segno dei Gemelli.

Il fascino dell’oroscopo e le curiosità di Sonia Bruganelli

La tradizione di leggere l’oroscopo a fine anno è radicata nella cultura italiana, e quest’anno non fa eccezione. Sonia Bruganelli, ex opinionista del Grande Fratello, ha mostrato un vivo interesse per le previsioni di Fox, in particolare per il suo ex marito. La domanda sul possibile matrimonio ha rivelato un lato curioso della sua personalità, che sembra sperare in un futuro felice per Bonolis. Fox ha risposto che i Gemelli tendono a prendersi il loro tempo prima di prendere decisioni importanti come il matrimonio, suggerendo che ci potrebbero essere flirt in arrivo.

Le risposte di Paolo Fox e le aspettative per il futuro

La conversazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Fox ha messo in luce non solo le previsioni astrologiche, ma anche le dinamiche personali che si intrecciano con l’astrologia. Quando Fox ha chiesto a Sonia se desiderasse che a Bonolis andasse male, la risposta è stata chiara: “No, voglio che gli vada bene!”. Questo scambio ha rivelato un desiderio di felicità per il suo ex, nonostante la separazione. Le previsioni di Fox per i Gemelli, quindi, non riguardano solo l’amore, ma anche la possibilità di nuove relazioni e opportunità che potrebbero presentarsi nel corso dell’anno.