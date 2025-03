Toro : riposo e relax saranno le parole chiave del vostro fine settimana, avete bisogno infatti di ricaricare le energie dopo un periodo molto intenso. Consigliatissima una giornata alle terme o in una spa.

Cancro : weekend all’insegna della serenità e dell’introspezione. Avete bisogno di chiarire delle cose dentro di voi per potervi aprire a nuove opportunità e vivere finalmente la vita che avete sempre voluto.

Leone: sarà un fine settimana difficile, alcuni di voi potrebbero infatti ricevere rivelazioni inaspettate e poco piacevoli, soprattutto legate al partner. Cercate però di non agire di impulso ma di valutare attentamente ogni cosa.

Vergine : weekend all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Una bella domenica sugli sci, una cena in compagnia, una gita fuori porta. Sarà davvero un fine settimana da ricordare.

Bilancia : sarà un fine settimana pieno di amore. Con il partner le cose non potrebbero infatti andare meglio, alcuni di voi potrebbero anche ricevere la tanto attesa proposta di matrimonio!

Sagittario: soprattutto la giornata di sabato non sarà semplicissima a causa del tanto nervosismo che vi terrà compagnia per tutta la giornata. Consigliata una bella passeggiata in mezzo alla natura.