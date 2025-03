Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 24 al 30 marzo 2025. Sorprese e svolte in arrivo per diversi segni!

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 24 al 30 marzo 2025 sono Ariete, Vergine e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Capricorno.

Ecco l’oroscopo della settimana dal 24 al 30 marzo 2025, per tutti i segni zodiacali:

Ariete: ancora un’ottima settimana per i nati sotto questo segno. Sarete infatti pieni di energia e di voglia di fare. Sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni personali, mentre in amore grandi novità per i single!

Toro: settimana no, la stanchezza sarà super protagonista insieme al nervosismo. Sarete portati a vedere tutto nero ma, ricordatevi sempre, tutto passa, quindi anche questo momento particolarmente negativo!

Gemelli: settimana a due facce, se in amore tutto procede a gonfie vele, con il partner vi sentirete infatti in sintonia completa, sul lavoro potrete andare incontro a qualche imprevisto di troppo.

Cancro: il periodo no sta per arrivare alla conclusione, ancora un pochino di pazienza e le stelle cominceranno a sorridervi per davvero, regalandovi mesi davvero da incorniciare! Tenete duro!

Leone: bellissima settimana in vista! In amore grandi novità per i single, potreste conoscere qualcuno che cambierà la vostra vita! Sul lavoro tutto nella norma, settimana tranquilla e piacevole.

Vergine: settimana super fortunata lavorativamente parlando! Nuova collaborazione in vista? Per molti di voi arriverà una sorpresa davvero inaspettata! In amore settimana serena.

Bilancia: per dire addio al periodo no ci vorrà ancora qualche settimana. Cercate di dedicare questo periodo a prendervi cura di voi stessi, sia dentro che fuori. Questa settimana occhio alla gelosia, che potrebbe creare forti malumori nella coppia.

Scorpione: sul lavoro le cose non potrebbero andare meglio di così! Quante soddisfazioni in questo periodo! Anche in amore sorprese in arrivo… una proposta di matrimonio?

Sagittario: settimana all’insegna dell’armonia familiare. Pace e tranquillità saranno presenti ogni giorno e vi regaleranno una settimana di pace e serenità. Occhio solo a un pò di nervosismo nel weekend.

Capricorno: settimana difficile lavorativamente parlando, potreste andare incontro a diversi imprevisti e a discussioni con i colleghi. In amore le cose vanno un pò meglio, anche se non mancheranno le incomprensioni.

Acquario: settimana molto positiva, soprattutto in amore. I single infatti potrebbero ricevere una chiamata inaspettata da qualcuno di molto speciale! Sul lavoro nulla da segnalare.