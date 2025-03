Oroscopo settimanale dal 3 al 9 marzo 2025: sorprese in arrivo per questi segni

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 3 al 9 marzo 2025 per tutti i segni zodiacali.

Ecco l’oroscopo settimanale dal 3 al 9 marzo 2025 segno per segno:

Ariete: grazie a Mercurio sarà una settimana super dal punto di vista lavorativo, alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione o una nuova proposta di collaborazione. Anche in amore ottima settimana, chi è in coppia vedrà la relazione consolidarsi ancora di più.

Toro: settimana così così, la stanchezza sarà protagonista delle vostre giornate e ciò potrebbe ripercuotersi in maniera negativa soprattutto sul lavoro. In amore qualche discussione di troppo con il partner, ma nulla che non si risolverà in maniera positiva.

Gemelli: settimana super positiva per quanto riguarda il lavoro. Mercurio è dalla vostra parte e vi porterà tanta fortuna. In amore settimana tranquilla, avete però bisogno di prendervi del tempo per stare soli con voi stessi e riflettere.

Cancro: marzo non è iniziato nel migliore dei modi, ma questo 2025 vedrete che vi regalerà tanta felicità e tante emozioni nuove. Quindi non arrendetevi. Questa settimana sarà di alti e bassi, soprattutto a livello lavorativo dove non mancheranno gli imprevisti.

Leone: siete single? Questa sarà una settimana davvero fortunatissima, molti di voi potranno infatti incontrare qualcuno di molto speciale. Sul lavoro occhio a possibili discussioni e malintesi con i colleghi.

Vergine: settimana tranquilla e positiva. Sul lavoro qualche imprevisto ma nulla che non risolverete velocemente e per il meglio, in amore tutto bene, consigliatissimo un bel weekend romantico, magari in montagna.

Bilancia: settimana no, tutto sembra andare per il verso sbagliato e ciò vi porterà a essere di malumore. In amore occhio alla gelosia che potrebbe portare a discussioni accese. Consigliatissime pratiche quali yoga e meditazione, per ritrovare calma e serenità.

Scorpione: settimana positiva per quanto riguarda il lavoro, ci sono progetti importanti in vista. In amore settimana così così, è questo il momento per dedicare più tempo a voi stessi e alla vostra crescita personale.

Sagittario: passione e romanticismo saranno protagonisti in questa prima settimana di marzo. Alcuni di voi potrebbero anche essere pronti per il grande passo. Sul lavoro nulla da segnalare, settimana tranquilla.

Capricorno: settimana di alti e bassi. La stanchezza sarà protagonista e potrebbe farmi performare male sul lavoro ed essere causa di litigi con il partner. Cercate di passare più tempo in mezzo alla natura, al fine di rigenerarvi al meglio.

Acquario: che bella settimana in vista! In amore le cose procedono a gonfie vele, anche i single avranno ottime opportunità di conoscere qualcuno di speciale. Sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni personali.