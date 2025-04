Toro : fine settimana ricco di emozioni forti, chi è in coppia vivrà un weekend davvero magico, carico di passione e romanticismo. E, per alcuni, potrebbe anche esserci una grande sorpresa.

Leone : weekend così così, le stelle non sono dalla vostra parte e vi sembrerà che nulla vada come avevate previsto. Cercate di dedicare questi due giorni a prendervi cura di voi stessi, senza aspettarvi nulla dagli altri.

Vergine : quante emozioni vivrete questo fine settimana! Sarà davvero indimenticabile, non solo per chi è in coppia, ma anche per i single che potrebbero ricevere una chiamata tanto attesa.

Scorpione: super weekend dal punto di vista sentimentale per i single, che potrebbero finalmente conoscere qualcuno in grado di far battere loro forte il cuore. Ottimo fine settimana anche per chi è in coppia.