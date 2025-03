Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 17 al 23 marzo 2025. Soprese in arrivo per diversi segni, ecco quali!

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 17 al 23 marzo sono Ariete, Vergine e Sagittario, quelli meno fortunati invece sono Toro, Bilancia e Acquario. Ma vediamo adesso nel dettaglio le previsioni per ogni segno. Sorprese in arrivo!

Ecco l’oroscopo dal 17 al 23 marzo per ogni segno zodiacale:

Ariete: continua il periodo favorevole da ogni punto di vista. In amore le cose vanno davvero a gonfie vele, alcuni di voi potrebbero infatti ricevere una proposta davvero speciale dal proprio partner! Anche sul lavoro settimana ottima.

Toro: settimana complicata soprattutto in ambito lavorativo. Alcuni imprevisti infatti potrebbero far saltare un progetto importante, sta a voi riuscire a reagire nel modo migliore. In amore va un pò meglio, anche se la gelosia potrebbe creare malumori nella coppia.

Gemelli: super settimana lavorativamente parlando, per chi è in cerca di una nuova occupazione potrebbe essere arrivato il momento giusto! In amore settimana serena, all’insegna dell’armonia di coppia.

Cancro: avete bisogno di concentrarvi su voi stessi, sulla vostra serenità e sul vostro futuro. Nei mesi a venire saranno davvero tante le soddisfazioni e le emozioni che vivrete, ancora un pò di pazienza e la ruota girerà!

Leone: settimana no, il nervosismo sarà protagonista delle vostre giornate e potrebbe creare problemi sia all’interno della coppia sia con i colleghi. Consigliatissime pratiche quali lo yoga e la meditazione, o anche lunghe passeggiate in mezzo alla natura.

Vergine: settimana molto fortunata per i single! Potreste ricevere una vera e propria sorpresa da qualcuno che vi piace, cercate di non farvi cogliere impreparati! Sul lavoro nulla da segnalare, settimana tranquilla.

Bilancia: settimana difficile, la stanchezza si farà sentire, i primi due mesi dell’anno sono stati impegnativi, soprattutto a livello lavorativo. Cercate di sfruttare ogni momento libero per riposarvi e ricaricare le energie.

Scorpione: settimana super a livello lavorativo, le cose non potrebbero infatti andare meglio. Sono tante le soddisfazioni personali in questo periodo e altre ne arriveranno presto! In amore settimana piacevole.

Sagittario: ottima settimana in vista, ricca di divertimento e anche di forti emozioni. Nella coppia tutto procede a gonfie vele, e anche sul lavoro non potrebbe andare meglio. Insomma, una settimana da ricordare!

Capricorno: settimana di alti e bassi, se in amore le cose andranno per il verso giusto, lo stesso non si può dire per il lavoro, dove imprevisti e difficoltà saranno all’ordine del giorno.

Acquario: non è un periodo particolarmente fortunato, specialmente in amore, dove nulla sembra andare come pianificato. Ma tranquilli, il periodo no passerà. Cercate di concentrarvi su voi stessi.