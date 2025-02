L'astrologia elettiva ti guida nel calcolare il momento ideale per intraprendere azioni decisive. Pianeti, fasi lunari e case astrologiche: tutti gli elementi da considerare per il successo.

L’astrologia elettiva, per chi non la conosce, è quella parte dell’astrologia che non guarda al passato, ma al futuro. Si occupa di trovare il momento giusto per fare qualcosa di importante: un matrimonio, l’inizio di un nuovo progetto, un viaggio, un grande acquisto.

Astrologia elettiva: come calcolare il momento giusto con pianeti, aspetti e fasi lunari

Non è come l’astrologia natale, che analizza le stelle al momento della nascita. Qui si tratta di capire quando è il momento giusto. E come? Anche con l’astrologia elettiva nel calcolo si considerano pianeti, aspetti, fasi lunari. Ogni cosa conta. Calcolare il momento perfetto non è un gioco da ragazzi. Si parte dalle posizioni planetarie: ogni pianeta ha un suo carattere, una sua energia. Venere, per esempio, è l’amica dell’amore e della bellezza. Giove, invece, si porta dietro fortuna e opportunità. La loro posizione nel cielo ti dice se il momento è giusto o se, magari, sarebbe meglio aspettare.

Poi ci sono gli aspetti planetari. Gli angoli che i pianeti formano tra di loro, quei numeri (come il trigono o il sestile) che segnano se l’energia che si sprigiona tra loro è favorevole o… meno. Insomma, se l’angolo è buono, puoi agire con serenità. Se no, meglio riflettere.

Astrologia elettiva: come calcolare il momento giusto con Luna, case astrologiche e ritorno del Sole

E la Luna? Eh, la Luna non è da meno. Le sue fasi – nuova, piena, crescente, calante – hanno un peso. Se sei all’inizio di un progetto, la luna nuova è l’ideale.

Se devi chiudere un capitolo o fare il punto della situazione, la luna piena ti può aiutare a raggiungere l’obiettivo.

C’è anche la questione delle case astrologiche. Ogni casa è legata a un aspetto della vita: amore, lavoro, casa. Se, per esempio, stai pensando al matrimonio, la settima casa, quella delle relazioni, è il posto giusto dove guardare. E non dimentichiamoci del ritorno del Sole, quel momento in cui il Sole torna nel posto in cui si trovava quando sei nato. Un “anniversario astrologico”, che può segnalare un buon periodo per un cambiamento importante.

Insomma, scegliere il momento giusto è un mix di calcoli, esperienze e, perché no, un po’ di intuito. Ci vogliono le giuste tecniche, ma anche quella sensibilità che solo un astrologo esperto può avere. Oggi molti si affidano anche a software avanzati, ma, alla fine, è sempre l’esperienza che fa la differenza. Un po’ di magia tra le stelle e tanto studio, per arrivare al momento perfetto.