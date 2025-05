Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 26 maggio al 1 giugno 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana che va dal 26 maggio al 1 giugno sono Gemelli, Cancro e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Vergine e Pesci.

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 26 maggio al 1 giugno 2025:

Ariete: settimana nel complesso piacevole, anche se non mancheranno le difficoltà sul lavoro. In amore invece tutto procede a gonfie vele, tanti momenti carichi di passione per chi è in coppia.

Toro: Mercurio lascerà il vostro segno e ciò potrebbe dar via a un periodo difficile lavorativamente parlando. Saranno diverse le sfide che vi troverete ad affrontare questa settimana. Anche in amore settimana no.

Gemelli: che bella settimana! Tante opportunità lavorative in vista, alcuni di voi infatti potrebbero finalmente trovare il lavoro dei propri sogni! Anche in amore settimana super positiva.

Cancro: la fortuna è dalla vostra parte, cercate quindi di sfruttare questo momento al meglio. In amore grandi opportunità per i single, e anche sul lavoro le soddisfazioni personali non tarderanno ad arrivare.

Leone: settimana a due facce, se in amore le cose andranno nel complesso bene, sul lavoro non si può dire lo stesso. Difficoltà e imprevisti saranno infatti all’ordine del giorno.

Vergine: settimana no, sia in amore sia sul lavoro. Litigi e incomprensioni col il partner durante tutta la settimana, sul lavoro invece gli imprevisti vi renderanno di cattivo umore.

Bilancia: Venere è in opposizione, dando via a un periodo non facile dal punto di vista sentimentale. Discussioni e litigi saranno infatti all’ordine del giorno. Sul lavoro le cose vanno meglio, per alcuni di voi grandi cambiamenti in vista.

Scorpione: settimana super positiva lavorativamente parlando, alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta dall’estero super interessante. In amore così così, ci saranno tempi migliori.

Sagittario: settimana piacevole e serena da vivere con il partner, qualche intoppo invece sul lavoro che potrebbe mettervi di cattivo umore e farvi performare non come sempre.

Capricorno: super settimana in vista, le soddisfazioni personali non tarderanno ad arrivare, vi sentirete in piena forma e in grado di raggiungere tutti i traguardi che vi siete prefissati.

Acquario: settimana a due facce, sul lavoro tutto molto bene, mentre in amore non sarà una settimana semplice. La troppa gelosia potrebbe infatti creare grandi malumore nella coppia.