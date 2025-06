Luglio è alle porte, per tanti mese che segna l’inizio delle tante agognate vacanze estive. Ma, cosa riservano le stelle questo mese? Scopriamo insieme l’oroscopo di luglio 2025 segno per segno.

Prima di vedere insieme quali, secondo l’oroscopo, sonoi segni più fortunati questo mese di luglio 2025, soffermiamoci un momento su come sarà il cielo questo mese.

Fino al 22 abbiamo il Sole nel Cancro, che invita tutti all’introspezione, mentre dal 18 luglio Mercurio è retrogrado in Leone, e ciò potrebbe portare a qualche difficoltà nel dialogo. Anche Saturno e Nettuno saranno retrogradi, ma in Ariete. Torniamo ai segni più fortunati di luglio 2025, secondo le stelle sono Cancro, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Sagittario.

Vediamo insieme l’oroscopo per il mese di luglio 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: a parte la prima settimana non sarà un mese semplicissimo. Saturno e Giove sono infatti a sfavore e ciò potrebbe portare ripercussioni in ogni ambito. Il consiglio è quello di dedicare questo mese a voi stessi, senza aspettative, senza fare troppi progetti a lungo termine, ma pensando solo al vostro benessere, interiore ed esteriore.

Toro: mese nel complesso positivo, il divertimento vi accompagnerà un pò per tutto il mese anche se non dovete dimenticarvi di prendervi del tempo per del sano riposo. Sul lavoro inoltre opportunità inaspettate per alcuni di voi, dovrete però saperle prendere al volo!

Gemelli: qualche difficoltà di troppo in ambito lavorativo nella seconda parte del mese, soprattutto per via della tanta stanchezza accumulata. Luglio però sarà un mese talmente magico in amore che gli imprevisti e le delusioni lavorative passeranno in secondo piano.

Cancro: Giove finalmente è con voi e vi regalerà un mese davvero indimenticabile, sotto ogni aspetto. Sarà un mese pieno di emozioni e di soddisfazioni, un mese dove spiccare finalmente il volo, a patto però che ci crediate davvero e che non vi nascondiate come siete soliti fare.

Leone: mese di alti e bassi, in amore molti di voi si sentiranno a un bivio, andare avanti con la relazione o voltare pagina? Sarà una scelta molto importante per il vostro futuro, che potrebbe cambiare la vostra vita. Occhio a qualche difficoltà di troppo sul lavoro.

Vergine: mese dove vi sentirete, nonostante il caldo, in piena forma e pieni di energie. Per molti di voi questo mese è tempo di vacanze, di mettere in pausa per un pò la vita di tutti i giorni e godervi solo il momento presente. Sarà un mese da ricordare per i single, qualcuno di speciale vi contatterà.

Bilancia: in amore sarà un mese magico, passione, romanticismo, condivisione, tanto che alcuni di voi si sentiranno pronti per fare un passo avanti nella relazione. Sul lavoro invece sarà un mese no, un mese dove gli imprevisti saranno all’ordine del giorno, cercate di tenere duro!

Scorpione: avete talmente tanti progetti lavorativi in mente che le vacanze saranno il vostro ultimo pensiero. La carriera al momento ha la priorità, cercate però di non vivere solo appunto per il lavoro, uscite, divertitevi e passate del tempo con le persone a voi più care.

Sagittario: per chi va in vacanza sarà un mese positivo, non sarò invece lo stesso per chi resterà a lavorare, in quanto le stelle non sono molto favorevoli, imprevisti, discussioni con i colleghi e difficoltà potrebbero infatti essere all’ordine del giorno. Se avete delle ferie, meglio prenderle ora!

Capricorno: che bel mese in vista! Soprattutto in amore e soprattutto per i single! Le stelle sono tutte con voi, se vi piace qualcuno buttatevi, non sprecate questo periodo così fortunato! Anche sul lavoro sarà un mese tranquillo e con tante soddisfazioni personali.

Acquario: non sarà un mese particolarmente fortunato in amore, soprattutto nella seconda parte. Sul lavoro invece sarà un mese ok, anzi alcuni di voi metteranno le basi per progetti futuri. Questo mese inoltre le stelle consigliano di passare tanto tempo in mezzo alla natura, ne avete proprio bisogno!