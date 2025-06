Toro: che bella settimana in vista! Sul lavoro alcuni di voi riceveranno una proposta di collaborazione davvero inaspettata che potrebbe cambiare la vostra carriera. Anche in amore tutto a gonfie vele!

Gemelli: settimana difficile soprattutto dal punto di vista sentimentale, tanto che alcuni di voi arriveranno a mettere in dubbio la relazione. Sul lavoro un pò meglio, ma non mancheranno gli imprevisti.

Bilancia: settimana nel complesso positiva, anche se non mancheranno i momenti no, sia in amore, sia sul lavoro. Cercate di prendervi del tempo per voi stessi, avete bisogno di capire cosa volete davvero dalla vita.