Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 giugno 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati nella settimana che va dal 2 all’8 giugno 2025 sono Toro, Cancro e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Scorpione e Acquario.

Ariete: fino a venerdì sarà un’ottima settimana, da ogni punto di vista ma soprattutto lavorativamente parlando. Sabato e domenica invece saranno due giornate no, che vi porteranno diverse preoccupazioni.

Toro: super settimana in vista grazie all’arrivo di Venere nel vostro segno! per chi è in coppia la passione sarà protagonista tutta la settimana, è tempo di fare il grande passo?

Gemelli: settimana sì in amore, no sul lavoro. Nella coppia va tutto a gonfie vele, occasioni intriganti anche per i single. Nell’ambito lavorativo tensioni con i colleghi o imprevisti potrebbero rovinarvi le giornate.

Cancro: sta per iniziare un periodo davvero magico per voi! Dopo sei mesi difficili, i prossimi sei si preannunciano essere davvero molto fortunati e ricchi di novità, soprattutto per quanto riguarda l’amore!

Leone: settimana piena di preoccupazioni, soprattutto legate alla vostra vita sentimentale. Alcuni di voi metteranno in dubbio la relazione e sentiranno il bisogno di cambiamento.

Vergine: settimana all’insegna della tranquillità. Sia in amore sia sul lavoro sarà una settimana piacevole, senza particolari preoccupazioni. Occhio solamente a un eccessivo nervosismo domenica.

Bilancia: Venere finalmente non sarà più in opposizione e le cose nella coppia cominceranno a tornare ad andare bene. Sul lavoro qualche imprevisto, ma nulla che non riuscirete a risolvere positivamente.

Scorpione: settimana decisamente no, la fortuna vi volterà le spalle e il nervosismo vi accompagnerà per tutta la settimana ma specialmente nel weekend.

Sagittario: ottima settimana per quanto riguarda l’amore, soprattutto per chi è single che potrebbe conoscere qualcuno di molto speciale. Sul lavoro qualche intoppo di troppo che potrebbe rendervi un pò nervosi.

Capricorno: ottima settimana in vista! Tanta fortuna per voi, specialmente nel weekend. In amore le cose vanno a gonfie vele, ma anche sul lavoro non potete di certo lamentarvi.

Acquario: settimana difficile, il lavoro vi preoccupa, sentite di non riuscire più a performare come un tempo. In amore va un pò meglio, ma non sarà nel complesso una settimana da ricordare.