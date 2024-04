Giulia De Lellis ha un nuovo fidanzato? Da qualche giorno impazza il gossip secondo cui l’influencer sarebbe impegnata con Giano Del Bufalo dopo la pubblicazione delle foto dei due direttamente su Chi. Non solo però. Il fratello della più nota Diana è stato preso di mira e criticato per via del suo look considerato poco curato ripreso negli scatti…

Proprio sulle critiche dell’outfit si è voluto concentrare Giano Del Bufalo. L’uomo ha deciso infatti di replicare apertamente direttamente sui suoi social.

Giornate di invasione cari amici, invasione piena di astio e commenti beceri che riempiono le mie belle giornate di lavoro e serenità.

Da antropologo dilettante mi pongo spesso tante domande sull’andamento societario “ai tempi dei social” e noto con dispiacere che l’essere umano non evolve. “L’invidia è la bestia di coloro che hanno scarsa fiducia nel proprio Io” diceva Catullo. In questo caso non si tratta solo di invidia forse ma di insoddisfazione generale, che trascina le persone a vomitare negatività sul prossimo senza ragione o empatia.

