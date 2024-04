Centinaia di droni e fuochi a Marsiglia per le Olimpiadi

Centinaia di droni e fuochi a Marsiglia per le Olimpiadi

Marsiglia, 27 apr. (askanews) - 800 droni luminosi e fuochi d'artificio hanno illuminato il cielo di Marsiglia dando il via ai festeggiamenti per le Olimpiadi di Parigi. Il tema delle coreografie era "fuoco olimpico", una celebrazione dell'imminente arrivo della fiamma olimpica in Francia prima del...