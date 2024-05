La ministra Roccella contestata agli Stati Generali della Natalità

Roma, 9 mag. (askanews) - La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella è stata duramente contestata, nella mattinata di giovedì 9 maggio 2024, prima del suo intervento agli Stati Generali della Natalità organizzati a Roma dalla Fondazione per la Natalità. Un gruppo di studenti e, soprattutto, s...

Roma, 9 mag. (askanews) – La ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella è stata duramente contestata, nella mattinata di giovedì 9 maggio 2024, prima del suo intervento agli Stati Generali della Natalità organizzati a Roma dalla Fondazione per la Natalità. Un gruppo di studenti e, soprattutto, studentesse, legati all’Assemblea Transfemminista di Aracne e provenienti da tutta Italia ha, praticamente, impedito alla ministra di parlare.

Invitata sul palco, una rappresentante delle contestatrici ha rifiutato il dibattito limitandosi a leggere un documento sul diritto all’aborto e a un’educazione sessuo affettiva. Quando la ministra Roccella ha provato a replicare, è stata praticamente zittita dalle studentesse che urlavano “Vergogna” e costretta – di fatto – ad abbandonare la sala.

La contestazione è continuata anche fuori dall’Auditorium Conciliazione dove una portavoce delle studentesse ha espresso le ragioni della protesta.

“Vogliamo farci sentire – ha spiegato – vogliamo prendere noi in prima persona le decisioni sui nostri corpi e non vogliamo che qualcun altro decida per noi e su di noi”.

Unanime e bipartisan la solidarietà alla ministra Roccella da parte di tutto il mondo politico e istituzionale, a partire dal Capo dello Stato, Mattarella che le ha telefonato e dalla premier, Meloni che ha pubblicato un commento su X. Seccato Gigi De Palo, organizzatore dell’evento.

“Alla fine era una contestazione diretta specificatamente alla ministra – ha detto – è una cosa assolutamente sbagliata da cui prendiamo totalmente le distanze”.