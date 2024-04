Quirinale: Emanuele Affaticati, ascolta una telefonata in treno e sventa femminicidio**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Emanuele Nicola Affaticati, nuovo Alfiere della Repubblica, sedici anni, residente a Fiorenzuola D’Arda, in provincia di Piacenza, di ritorno dalla scuola su un treno regionale, ha involontariamente udito la telefonata di un altro passeggero che, in lingua rumena, c...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Emanuele Nicola Affaticati, nuovo Alfiere della Repubblica, sedici anni, residente a Fiorenzuola D’Arda, in provincia di Piacenza, di ritorno dalla scuola su un treno regionale, ha involontariamente udito la telefonata di un altro passeggero che, in lingua rumena, continuava a ripetere con fare nervoso di essere diretto dalla sua ex fidanzata per ucciderla. Conoscendo la lingua e avendo compreso il contenuto della chiamata, Emanuele si è reso conto della gravità della situazione e, senza esitazione, ha avvisato le Forze dell’Ordine. Queste, in virtù della segnalazione, hanno identificato e tratto in arresto l’uomo impedendogli di dare attuazione ai suoi propositi violenti.