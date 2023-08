I Dai e Dai si confermano supercampioni del game show televisivo Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni. La loro presenza è di casa nel programma e nelle famiglie italiane sintonizzate, ma nell’ultima sfida contro il trio Fuori Casa hanno rischiato di uscire di scena proprio nel loro gioco forte, ossia l’Intesa Vincente.

Reazione a Catena: i Dai e Dai hanno rischiato l’eliminazione

“Dai che ti ridai..”, avrebbe detto l’indimenticabile Anna Marchesini. E a forza di dare e di vincere, questa volta il trio livornese “Dai e Dai” protagonista di Reazione a Catena ha rischiato davvero una incredibile eliminazione. Incredibile perché Simone Costagliola, Simone Mariottini e Marco Voir compongono il trio dal nome di battaglia “Dai e Dai” che sta stracciando tutti i record della storia del programma Rai.

Sono campioni in carica da 25 puntate, compresa quella di venerdì 25 agosto in cui hanno rischiato di farsi eliminare nel gioco “pressure” dell’Intesa Vincente, il loro pezzo forte. Per un pelo si sono salvati nel confronto con i Fuori Casa, composto da Alessia, Alessandra e Rocco, indovinando 10 parole contro le 9 dei Fuori Casa che però avevano 5 secondi in più e avrebbero potuto battere i livornesi sul filo del rasoio.

Quanto hanno vinto i Dai e Dai finora

Il tormentone “Dai e Dai” dell’estate 2023 ha portato a casa sinora quasi 100mila euro in gettoni d’oro, stabilendo dei record da quando il programma va in onda (su RaiUno dal primo luglio 2007). I livornesi sono riusciti a indovinare 21 parole in una gara dell’Intesa vincente. Sono i più forti di sempre con 15 vittorie e campioni da 25 puntate, compresa quella del 25 agosto che avrebbe potuto essere la loro ultima partecipazione.

Ora manca l’ultimo paletto per raggiungere l’asticella record delle 26 puntate consecutive, primato mai eguagliato sino ad ora.

“Ci stiamo avvicinando, speriamo di resistere ancora e di superarlo”, hanno dichiarato a Tv Sorrisi E Canzoni che gli ha dedicato un servizio sulla loro amicizia e sulla passione per i giochi. Il pubblico si è affezionato.