Durante la notte tra mercoledì e giovedì, un aereo Boeing 737 della Air Senegal, la compagnia di bandiera del Senegal, è uscito dalla pista durante il decollo dall’aeroporto di Dakar, la capitale del paese.

Il volo, gestito da Transair, un’altra compagnia aerea locale, era diretto a Bamako, la capitale del Mali, trasportando 85 persone, compresi 2 piloti e 4 assistenti di volo. Dieci persone sono rimaste ferite, tra cui uno dei piloti, il ministero dei Trasporti senegalese ha confermato che i feriti sono stati trasportati in ospedale, mentre gli altri passeggeri sono stati alloggiati in un hotel.

Al momento, le cause dell’incidente non sono note, ma il ministero ha assicurato che sarà avviata un’indagine per determinarne le dinamiche.

Situazioni come questa richiedono una rigorosa analisi per garantire la sicurezza dei passeggeri e l’affidabilità dei servizi aerei. Incidenti del genere possono avere diverse cause, dall’errore umano alla manutenzione insufficiente o a problemi tecnici dell’aeromobile. È fondamentale che le autorità competenti conducano un’indagine approfondita per identificare le cause specifiche di questo incidente e prendere le misure necessarie per prevenirne il ripetersi in futuro.

Gli incidenti aerei suscitano preoccupazione e richiedono trasparenza da parte delle compagnie aeree e delle autorità di regolamentazione, per questo motivo il ministero ha detto che aprirà un’indagine in merito.