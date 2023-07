Dopo anni di onorato – e discusso – servizio, Flavio Insinna è stato fatto fuori dalla Rai. Il conduttore e attore dovrebbe approdare su un’altra Rete, con un programma che in passato è stato condotto da una collega che torna in Viale Mazzini proprio nella prossima stagione televisiva.

Flavio Insinna fuori dalla Rai: dove andrà?

Flavio Insinna è fuori dalla Rai: il conduttore ha lasciato il timone de L’eredità nelle mani del collega Pino Insegno. Considerando che il game show era l’unico programma che conduceva, significa che in Viale Mazzini non c’è più posto per lui. Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora lanciate da TvBlog, potrebbe traslocare su La7, emittente di Urbano Cairo.

Flavio Insinna trasloca su La7

Mentre Caterina Balivo ha lasciato La7 e il programma Lingo – Parole in gioco per tornare in Rai alla guida del nuovo format La volta buona, Flavio Insinna potrebbe traslocare nella Rete di Urbano Cairo per prendere il suo posto. Questo significa che potrebbe condurre il game show Lingo.

Insinna al timone di Lingo: chi sono gli altri papabili conduttori

Al momento, Flavio Insinna è ancora sotto contratto con la Rai per gli speciali di Techetechetè in prima serata, che hanno subito uno slittamento ad agosto, e per il film La stoccata vincente, dove recita con Alessio Vassallo. Dopo la messa in onda di questi due ‘titoli’, è fuori da Viale Mazzini. E’ bene sottolineare che in lizza per condurre Lingo ci sono altri nomi caldi, ovvero: Teo Mammuccari, Roberta Capua e Alessandro Greco.