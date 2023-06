Flavio Insinna ha detto addio a L’Eredità. Nel corso dell’ultima puntata, il conduttore ha salutato il suo affezionato pubblico, ringraziando la Rai per averlo scelto come sostituto di Carlo Conti.

Flavio Insinna dice addio a L’Eredità

Quando Fabrizio Frizzi è morto, il timone de L’Eredità è andato a Carlo Conti. Poco dopo, il conduttore è stato sostituito da Flavio Insinna. Adesso il game show vedrà un nuovo cambio di guardia. Nel corso dell’ultima puntata, il presentatore ha detto addio al programma, ringraziando la Rai e gli affezionati telespettatori.

Il congedo di Flavio Insinna

Flavio, al termine dell’ultima puntata de L’Eredità, ha dichiarato:

“Signore e signori, vorrei ringraziare – è un obbligo dell’anima e del cuore – la Rai, chi mi ha voluto, Banijay, le nostre produzioni. Qui l’applauso ci sta. Grazie a tutti davvero. Voi vedete me, ma siamo mille qua. È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi, sembra mille anni fa, i Mondiali di calcio, le puntate più corte, voi c’eravate sempre. La guerra, che c’è ancora, e voi c’eravate. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre. Ringrazio tutte e tutti quelli che rendono possibile L’eredità. Un grazie gigante va a voi. La mia eredità siete voi, la vostra voglia di essere qua sempre, con la pioggia e col sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, l’amicizia, la voglia di giocare tutti insieme. La mia eredità è quella frase bellissima: ‘Flavio tu ceni a casa mia’. Voi cenate nel mio cuore, io a casa vostra. Grazie”.

Il messaggio di Flavio Insinna sui social

Non solo in diretta tv, Flavio Insinna ha detto addio a L’Eredità anche sui social. Tramite il suo profilo Twitter, ha dichiarato: “Famiglia de L’Eredita. Grazie. Senza di voi, tutte voi, tutti voi, non sarebbe stato possibile. Grazie“. Chi lo sostituirà? Anche se le prime conferme arriveranno solo con la presentazione dei nuovi palinsesti, prevista per luglio, al suo posto dovrebbe esserci Pino Insegno.