Blockchain Week Rome 2024: presenti tutti i Top Player del Web3

La Blockchain Week Rome 2024 (BWR24) è alle porte, un evento crypto e Web3 di spicco in Italia che si terrà dal 28 al 31 maggio. Quattro giorni di full immersion che avranno luogo in due prestigiose location: il magnifico Palazzo Brancaccio e lo storico Cinema Farnese a Roma.

Blockchain Week Rome 2024: gli appuntamenti

Nella sua quinta edizione, la Blockchain Week Rome apre le porte del mondo reale alla criptosfera, dando voce ai principali Opinion Leader e offrendo visibilità ai più importanti Brand Web3.

La BWR24 è un’iniziativa fondamentale per chi desidera ampliare le proprie conoscenze in ambito Bitcoin, Blockchain, Metaverso, NFT e DeFi. Saranno disponibili due appuntamenti:

– Corso Blockchain Inside: Bitcoin, Crypto e NFT for Business by Ateneo Impresa – The Blockchain Management School, presso il Cinema Farnese il 28-29 maggio.

– Summit Internazionale BWR24: oltre 30 esperti internazionali Web3 terranno speech live su due palchi, Main & Garden Stage, presso Palazzo Brancaccio – Viale del Monte Oppio, 7.

Per chi volesse saperne di più sull’evento, consigliamo di cliccare qui

Come Main Sponsor BWR24, interverrà Robinhood Crypto, un servizio di trading di criptovalute disponibile in alcune zone.

Le giurisdizioni dell’UE di BWR24 offrono agli utenti la possibilità di negoziare oltre 30 criptovalute al prezzo più conveniente in tutta l’Unione Europea. Inoltre, ogni volta che gli utenti comprano o vendono criptovalute, ricevono una percentuale del loro scambio in BTC come ricompensa.

Siamo lieti di annunciare i nostri sponsor Platinum: Polkadot e Mesh, e i nostri sponsor Gold: BitViking, Dverso, Internet Computer, Sellix, e Soluzioni Futura.

Durante i quattro giorni dell’evento, avremo l’onore di ospitare una serie di speaker di eccezionale calibro, che parteciperanno a speech e panel di livello assoluto. Eccovi i nomi degli speaker che prenderanno parte all’evento:

Adriano Bertini, Aisling Connolly, Alessandro De Carli, Alessandro Ghiani, Antonio Ape,

Bam Azizi, Bogdan Skutkiewicz, Christian Vinciguerra, Cristian Palusci, Daniele

Servadei, Danilo Flemma, Edoardo Degli Innocenti, Ferdinando Ametrano, Filippo

Anania, Filippo Franchini, Gabriele Del Mese, Georgy Sokolov, Gian Luca Comandini,

Giorgio Scura, Irina Karagyaur, Luca Bertelli, Luca Poggi, Marco Tullio Giordano,

Massimo Musumeci, Mauro Caimi, Nicolò Fuccella, Patrizia De Bella, Pierpaolo Foderà,

Rachel Conlan, Riccardo Foggiato, Riccardo Masutti, Romolo De Stefano, Sara Noggler,

Simone Vecchiarello, Stefano Capaccioli, Stefano Cirillo, Syed Suleman Kazim, Valentina.

Blockchain Week Rome 2024: il programma

La BWR24. Il grande evento crypto italiano a cui non puoi mancare.

● 28-29 Maggio 2024 – Sede: Cinema Farnese. Corso Blockchain Inside: Bitcoin, Crypto e NFT for Business.

● 30-31 Maggio 2024 – Sede: Palazzo Brancaccio. Un summit internazionale da non perdere.

Crypto Business Networking Area. Presentazione di libri. Creators Meetup.

BITCOIN PARTY. Startup Crypto Arena by Grownnectia. Serate di festa crypto, nei locali più esclusivi di Roma.

Per ulteriori informazioni sul programma completo della BWR24, visita il sito ufficiale: https://blockchainweekrome.com/