Ultimo, la città di Roma gli dedica un parco

Grande riconoscimento per Ultimo da parte della città di Roma. L’amministrazione comunale gli ha dedicato un parco, lo stesso dove il cantautore ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza.

La città di Roma ha voluto omaggiare Ultimo dedicandogli un parco. Si tratta dello stesso luogo dove il cantautore ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza. Nella targa si legge:

Ultimo, presente all’inaugurazione del parco a lui dedicato dall’amministrazione comunale di Roma Capitale, è apparso molto emozionato. Su Instagram, a didascalia di una serie di immagini che immortalano il momento, ha scritto:

“Ho passato innumerevoli notti e innumerevoli giorni in questo parchetto, con gli amici di una vita e anche da solo. Ascoltavo le mie canzoni, maledicevo le cose per come andavano, perché ogni mio tentativo di farle conoscere non funzionava. Tutta la mia vocazione e la mia ‘poetica’ (concedetemi il termine), sono nate qui. Qui di fronte ho frequentato la scuola materna, la scuola elementare e anche la scuola media. ‘In classe non ero presente…’ Ogni verso delle mie prime canzoni è passato da qui. Mai avrei pensato di vedere il mio nome accostato a questo posto dal comune di Roma. La mia speranza è che questo spazio diventi luogo di motivazione per ragazze e ragazzi, perché se ce l’ho fatta io senza una minima raccomandazione da parte di nessuno, solo con un pianoforte e le mie parole, davvero può farcela chiunque”.