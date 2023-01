Ultimo: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

L’attesa sta per finire, il festival di Sanremo 2023 è alle porte.

Tra i tanti artisti in gara quest’anno, certamente uno dei più attesi è Ultimo. Il cantante di ‘Piccola Stella‘, secondo la critica e tantissimi fan è uno dei primi favoriti del festival.

Ultimo: chi è, età, altezza e fidanzata

Niccolò Moriconi è nato a Roma il 27 gennaio 1996 e sin da piccolo mostrò grandissime doti per il canto. Una volta intrapresa la carriera di artista scelse di presentarsi con lo pseudonimo di Ultimo, ricordando con un velo di malinconia i tempi in cui era un bambino emarginato.

Un metro e 70 di altezza per 68 chilogrammi di peso, Ultimo si fa notare per il suo talento più che per la sua fisicità. Il ragazzo, di segno zodiacale Acquario, è fidanzato con Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi.

La carriera musicale

Niccolò era un vero bambino prodigio, a 8 anni iniziò a studiare al Conservatorio e sei anni più tardi, solo 14enne già scriveva le prime canzoni.

Il romano prova a percorrere la strada dei talent dal 2012 partecipando ai casting di Amici e nel 2014 a quelli di X-Factor, in entrambi i casi, però, il suo talento non venne compreso. Il successo non tardò comunque molto ad arrivare: nel 2016, infatti, vinse il concorso di musica hip hop ‘One Shot Game‘ promosso dalla Honiro Label, mostrandosi per la prima volta al grande pubblico. Ultimo partecipò e vinse Sanremo giovani nel 2018, per poi classificarsi secondo nell’edizione 2019 del Festival.

Ad oggi, il 26enne ha conquistato in totale 35 dischi di platino e 17 dischi d’oro, corrispondenti a ben 2.185.000 copie certificate FIMI. I suoi album sono ‘Pianeti‘ del 2017, ‘Peter Pan‘ del 2018, ‘Colpa delle favole‘ del 2019 e ‘Solo‘ del 2021. Si conosce già la data di pubblicazione del prossimo lavoro in studio: ‘Alba‘ è, infatti, in uscita il prossimo 17 febbraio 2023.