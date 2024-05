George Ciupilan è diventato popolare grazie al docureality Rai Il Collegio. Nelle ultime ore, il ragazzo è tornato sui social mostrando un cambiamento fisico incredibile. A cosa è dovuta una trasformazione così netta?

George Ciupilan: un cambiamento fisico incredibile

Nelle ultime ore, George Ciupilan si è mostrato sui social in modo completamente diverso rispetto al passato. L’ex allievo de Il Collegio 4 e del Grande Fratello Vip 7 non è più mingherlino come un tempo, ma è diventato una specie di Hulk. Non parliamo di un semplice corpo scolpito, ma di un vero e proprio cambiamento fisico incredibile.

George Ciupilan è diventato un body builder

George Ciupilan si è dato al body building e ha stravolto il suo corpo. “To be continued”, ha scritto l’ex gieffino a didascalia di un video in cui si mostra durante una competizione sportiva. I fan sono rimasti a dir poco scioccati dal suo cambiamento fisico.

I fan increduli, divisi tra pro e contro

In questi mesi, George non ha mostrato sui social il percorso da body builder. Forse è anche per questo che i fan sono rimasti senza parole. Tra i commenti “contro” si legge: “Ti preferivo 100 volte prima“, oppure “Noooo perché eri così bello“, o ancora “Oddio!!! Eri tanto bellino!!! Ti ho incontrato a Sanremo eri stupendo in salute… Ma perché tutto questo?.. ma soprattutto questo è bello??? Io dico di no… Rovinarsi così per che cosa!!“.